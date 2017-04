Afrique Centrale: Coopération - La RDC et le Rwanda s'engagent dans l'exploitation pétrolière du lac Kivu

Depuis la rencontre entre les présidents Paul Kagame et Joseph Kabila à Rubavu en août 2016, les deux pays multiplient les accords de coopération dont le tout dernier est l' accord d'exploitation pétrolière du lac Kivu.

Entre le Rwanda et la RDC, les relations sont plutôt au beau fixe. On est bien loin de l'époque où les deux pays voisins s'entraccusaient au motif d'être la source de déstabilisation de l'un contre l'autre. La signature le mardi 4 avril à Rubavu à l'Ouest du Rwanda d'un accord de coopération bilatérale portant sur l'exploitation pétrolière du lac Kivu est révélatrice du bon climat de paix qui règne actuellement de part et d'autre de la frontière. Au terme de cet accord, les deux pays se sont engagés à procéder, dans un premier temps, à l'exploration pétrolière dans ce lac de 2 700 km qu'ils se partagent. Convaincues que ce bassin d'eau contient des quantités de pétrole qui n'entendent qu'à être tirées des profondeurs pour être exploitées au profit des populations de deux pays, les autorités rwandaises et congolaises entendent se lancer dans une prospection commune du lac.

En cas de découverte d'un gisement, ainsi que le prévoit l'accord, les deux Etats ont convenu de l'exploiter conjointement. Toutefois, avant d'y arriver, la première phase du processus prévoit la mise sur pied d'un comité d'experts, ensuite il sera question de trouver une entreprise qui se chargera de la prospection. Cet accord de coopération réjouit au plus haut point les autorités des deux pays qui n'ont pas manqué de s'exprimer là-dessus. « Nous avons eu et nous continuons à avoir un bon échange bilatéral avec la République démocratique du Congo (...) donc les activités entre nos deux pays continuent, nous souhaitons paix et stabilité pour nos frères et sœurs en RDC », a déclaré la ministre rwandaise des Affaires étrangères Louise Mushikiwabo.

De son côté, le gouverneur de la province du Nord-Kivu Julien Paluku y voit plutôt le « début d'une coopération dynamique entre la RDC et le Rwanda ». À noter toutefois que cette évolution diplomatique s'inscrit dans la dynamique de paix que les présidents Paul Kagame et Joseph Kabila ont imprimé à la coopération entre leurs deux Etats à l'issue de leur rencontre au sommet à Rubavu en août 2016.