Cela dit, loin de nous l'idée de jouer les oiseaux de mauvais augure, mais au regard de ce qui se passe dans le pays, on peut dire que la RDC est au creux de la vague. On aura tout essayé, mais le mal demeure, ce d'autant que l'agent viral qu'est Joseph Kabila, résiste encore à tout.

En tout état de cause, Joseph Kabila qui a repris les choses en main, en tant que juge et partie, ne fera pas mieux que les hommes de Dieu qui, même si certains les taxent de rouler pour tel ou tel camp, mettaient à tout le moins en avant l'intérêt supérieur du peuple congolais.

C'est dire donc que la RDC est promise à des lendemains incertains, surtout que les évêques de la CENCO (Conférence épiscopale nationale du Congo) ont décidé de s'en laver les mains, face à l'incurie, on ne peut plus manifeste de l'ensemble des acteurs politiques congolais.

Et d'ajouter : « J'invite le Rassemblement à surmonter ses querelles intestines et à harmoniser ses vues sur la liste des candidats [au poste de] Premier ministre ayant le profil requis et convenu, comme souhaité depuis plusieurs mois ». Dont acte !

Morceau choisi : « Tenant compte du fait que le pays ne doit plus être l'otage d'intérêts personnels et de luttes de positionnement des acteurs politiques, le Premier ministre sera impérativement nommé dans les 48 heures », a déclaré Joseph Kabila devant le parlement réuni en Congrès.

