REACTION AU DISCOURS DU CHEF DE L'ETAT

Le Front pour le Respect de la Constitution a suivi avec attention l'adresse du Chef de l'Etat devant les deux chambres du Parlement réunies en Congrès et fait les observations suivantes :

1. Le FRONT prend acte de la volonté du Chef de l'Etat d'assurer la mise en œuvre de l'Accord du 31 décembre 2016 par l'organisation des élections présidentielle, législatives et provinciales en décembre 2017 au plus tard;

2. Pour ce faire, le FRONT demande à la CENI de publier le calendrier électoral dans le meilleur délai ;

3. Dans le cadre de l'exécution de l'Accord Politique Global du 31 décembre 2016, particulièrement en sa disposition V.5.b, le FRONT exige la redynamisation de la CENI et le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication, en vue de l'implication de toutes les parties prenantes dans le processus électoral devant permettre l'organisation des élections crédibles, libres, démocratiques, transparentes et apaisées ;

4. Tenant compte de la dégradation la situation socio-économique que connait notre pays, le FRONT est surpris de la volonté du Chef de l'Etat de ne pas faire appel au financement extérieur pour l'organisation des élections sachant que les revendications sociales des fonctionnaires et agents de l'Etat exerceront certainement une tension monétaire sur les ressources budgétaires ;

5. Concernant le Conseil National de Suivi de mise en œuvre de l'Accord CNSA, le FRONT réitère sa disponibilité de conduire cette Institution et reste ouvert aux tractations éventuelles avec toutes les parties signataires de l'Accord en vue de trouver un consensus autour de son délégué ;

6. Afin d'éviter tout retard d'organisation des élections en décembre 2017 au plus tard, le FRONT recommande au Chef de l'Etat de prendre en compte l'accompagnement des partenaires bilatéraux et multilatéraux au processus électoral conformément aux Résolutions 2277 et 2348 du Conseil de Sécurité des Nations Unies ;

7. S'agissant de l'insécurité qui prévaut actuellement dans les provinces des Kasaï, le FRONT exige une enquête indépendante internationale sur ces graves crimes afin d'établir les responsabilités des présumés auteurs. A ce sujet le FRONT insiste pour que tous les moyens soient mis en œuvre en vue de rétablir la paix sociale et la sécurité dans cette partie de la République qui aspire aussi à aller aux élections dans un climat apaisé ;

8. En fin, le Gouvernement à mettre en place devra avoir comme priorité l'organisation des élections tout en tenant compte des préoccupations des différentes couches socioprofessionnelles de la nation.

Fait à Kinshasa le 05 avril 2017

Pour le FRONT

Honorable Eve BAZAIBA MASUDI

SG MLC et Coordonnatrice du FRONT

COMMUNIQUE DE PRESSE DU FRONT POUR LE RESPECT DE LA CONSTITUTION

La délégation du Front pour le Respect de la Constitution a rencontré ce mardi 04 avril 2017 le Président de la République, à la suite de son invitation datée du 03 avril 2017.

Le Président de la République a consulté le FRONT sur les voies de sortie de crise autour de deux questions fondamentales restées pendantes à la fin des discussions directes à la CENCO, à savoir le mode de désignation du Premier Ministre et la Présidence du CNSA.

Sur le premier point, la délégation du FRONT a réitéré sa position de ne pas participer à un quelconque Gouvernement issu des discussions entre acteurs politiques ; l'objectif principal reste l'organisation des élections. Toutefois, elle a insisté sur l'application de l'Accord en désignant le Premier Ministre au sein du Rassemblement.

S'agissant de la présidence du CNSA, l'empêchement définitif de la personne désignée unanimement comme Président du CNSA remet cette question sur la table de discussion, étant donné l'absence de corrélation automatique entre la présidence du CNSA et le Président du comité de sages du Rassemblement.

L'acceptation de cette invitation en tant que partie prenante aux discussions directes sous la médiation de la CENCO rentre dans le cadre des efforts pour l'application de l'Accord du 31 décembre 2016, telle qu'encouragée par la Résolution 2348 du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

Fait à Kinshasa le 04 avril 2017

Pour le FRONT