C'est fait. Il a tranché. Le Président du Congo-Kinshasa, après ses consultations tenues au Palais de la Nation a, finalement, levé les options sur les questions non résolues aux discussions directes de la CENCO et d'autres, évidemment, liées aux enjeux de l'heure.

Il les a fait savoir hier devant les deux chambres du Parlement réunies en Congrès au Palais du Peuple. Le Chef de l'Etat a, ainsi, révélé une nomination " impérative " du nouveau locataire de la Primature dans les 48 heures, selon les pertinentes dispositions de l'Accord de la Saint-Sylvestre. Qui sera cet oiseau rare ?

Le mystère perdure d'autant qu'au Rassemblement, la plateforme politique au sein duquel devra sortir le Premier Ministre, deux pôles se dressent.

D'une part, il y a l'aile menée par le tandem Tshisekedi-Lumbi, qui, faut-il le dire, a refusé de rencontrer le Président Kabila, et de l'autre, celle de Joseph Olenghankoy et Bruno Tshibala qui, du reste, aurait, en marge de l'audience leur accordée le mardi 4 avril, donné une liste de 5 personnalités comme candidats en lice pour prendre les commandes du Gouvernement, tout en reprenant, curieusement, le nom de Félix Tshisekedi.

Quant au remplacement d'Etienne Tshisekedi à la présidence du Conseil National de Suivi de l'Accord, la recette de Joseph Kabila est toute faite. Il appelle le Parlement à s'activer pour voter la loi organique sur cette institution d'appui à la démocratie et, en outre, demande à la classe politique d'accélérer les tractations pour designer une personne "consensuelle".

Sous quelles assises ledit consensus sera-t-il trouvé ? Quid des délais ? Rien n'a été dit à ce sujet. Certainement que toutes les interrogations restées sans réponses vont, assurément, susciter des passions dans l'agora politique.

L'exercice est fait à une période peu ordinaire. Car, selon les us et coutumes, c'est vers le dernier trimestre de l'année que le Président de la République durant ces 15 ans et quelques mois de règne a eu à se prononcer devant le congrès sur l'état de la nation face aux élus du peuple.

Leitmotiv

Depuis le crash des discussions directes avec un blocage épineux sur bien des points dont deux ressortent du lot, le mode de désignation du Premier Ministre et la succession du lider maximo, à la présidence du CNSA, Joseph Kabila s'était engagé devant les Evêques de la CENCO à finaliser le consensus pour qu'enfin l'Accord politique soit appliqué.

Face aux controverses sur les deux sujets de discorde, la perspective de la tenue des prochaines élections, voulues avant fin 2017 et considérées comme seule vraie solution à l'impasse au Congo-Kinshasa, soulèvent, en phase avec la crise sociale et sécuritaire actuelle, le leitmotiv de la sortie médiatique de Joseph Kabila.

"Après Mon adresse sur l'état de la Nation, le mois de novembre dernier, la situation socio-économique, politique et sécuritaire du pays m'obligent ce jour à m'acquitter de ce devoir constitutionnel, plus tôt, que de coutume ", lance-t-il lui-même pour éclaircir le dessous de cette adresse.

Les dits

Quelques points phares peuvent concrètement être retenus de l'allocution du Président congolais. Primo, il promet la venue d'un Premier Ministre issu "du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement " qu'il appelle, par ailleurs, à tabler sur ses divergences et harmoniser la liste de candidats pour ce poste. Secundo, il s'inscrit dans la perspective de la mise en place du CNSA.

Et, pour cela, il enjoint le Parlement à voter la loi organique et invite les parties prenantes aux discussions d'accélérer les tractations pour designer une personne "consensuelle". Tertio, il clame la poursuite de l'amélioration des conditions sociales des fonctionnaires de l'État via la maîtrise des effectifs et de la masse salariale.

Le pays ne doit plus être l'otage d'intérêts personnels et de lutte de positionnement des acteurs politiques, alertent-ils. Quarto, Joseph Kabila appelle, aussi, les jeunes du Kasaï à souscrire au schéma de la paix en déposant les armes.

Pour que cette contrée soit, véritablement, pacifiée, il a carrément fait du Kasaï une zone opérationnelle pour mettre fin à l'insécurité causée par la milice Kamwina Nsapu. L'une des grandes affirmations de son discours reste, assurément, sa réaffirmation de la tenue des élections à l'issue du processus dans lequel se trouve le pays.

Vers quel horizon ?

Garant de la nation par le fait d'être le président de la République, l'oral de Joseph Kabila était plus qu'attendu. De la teneur de ses propos dépendant l'horizon même de l'avenir du Congo-Kinshasa. Ainsi, après son exercice oratoire la question de savoir vers quel cap est engagé le pays à présent se pose. Et, évidemment, al réponse dépend car c'est selon.

Dans 48 heures, avec la nomination d'un Premier Ministre, l'opinion tant internationale que nationale sera plus que fixé. Le rassemblement, la principale force de l'opposition, du moins l'aile conduit par Félix Tshisekedi semble campait à l'extérieur du processus amorcé par Kabila. Déjà, des têtes commencent à tomber pour ceux qui veulent manifester une certaine modération.

Le cas de Mubake l'illustre bien. Si ses revendications lancées au loin au Chef de l'Etat ne trouve pas des solutions et que, par ailleurs, la venue du successeur de Badibanga dérange plus que n'arrange, le Rassemblement risque de consacrer la crise après les 48 heures, le lundi 10 avril, par sa marché annoncée depuis maintenant quelques semaines et qui n'a rien de moins que le palais du peuple comme point de chute.

C'est ici l'appel lancé aux politiques d'effectuer un sursaut patriotique pour enfin trouver un compromis au plus tard ce week-end. Ce, afin que l'horizon de la République Démocratique du Congo s'éclaircisse.