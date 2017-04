Bernard Cazeneuve est en déplacement officiel en Algérie et en Tunisie jusqu'à vendredi. Le Premier… Plus »

Elle a estimé aussi, que "ces résultats obtenus n'est pas le fruit du hasard, mais reflètent la compétence de nos éléments , leur mobilisation totale et leur amour à l'Algérie ainsi que le suivi constant assuré par le haut commandement de l'ANP, ses instructions et orientations renouvelées".

Pour ce qui est de la lutte contre la criminalité et les crimes organisés, les forces de l'ANP ont neutralisé de nombreux contrebandiers, de narcotrafiquants et près de 3000 migrants clandestins.

Selon la revue d'El-Djeich, les forces de l'ANP, ont, durant le premier trimestre de l'année en cours, éliminé" 35 terroristes, arrété 18 autres et neutralisé 59 éléments de soutien" La même source a souligné que dans le cadre de la lutte antiterroriste, les forces de l'Armée ont également récupéré, durant la même période, "272 pièces d'armes de différents types et calibres, 15897 types de munitions ainsi qu'environ 242 véhicules et camions de différents types".

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.