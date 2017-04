Cote d'Ivoire: Procès des disparus du Novotel - Les plaidoiries des parties civiles

« Think tanks d'Afrique et l'appel en faveur de l'industrialisation dans l'Agenda 2063 et l'Agenda 2030 ».… Plus »

Et puis maitre Clémence Witt a décrit minutieusement pendant une heure tous les éléments permettant de reconstituer ce kidnapping mortel qui a conduit à la torture et à la mort du directeur du Novotel, du patron de l'entreprise Sifca et de deux de ses employés.

Ils étaient trois avocats à plaider ce mercredi matin devant la Cour d'assises de Yopougon. Maitre Adjé, le bâtonnier, a assuré devant les jurés que l'arrestation et l'assassinat de ces civils par des hommes de la garde républicaine, fidèles à l'ex-président Laurent Gbagbo, était démontré. Maitre Konan a dénoncé l'ignominie de ces actes, commis il y a six ans au palais présidentiel par des militaires qui ont trahi leur serment de loyauté.

