Centrafrique: Incursion d'un groupe armé à Ngaoundaye, dans le nord-ouest

L'ambassadeur de RCA, Martial Beti-Marace en visite dans la région de l'Est pour apprécier le travail fait… Plus »

Des positions destinées, selon son porte-parole, à faire barrage aux transhumants peuls armés qui seraient tentés d'attaquer Kaga-Bandoro pour venir en aide à l'UPC. Depuis des mois, le MPC et le FPRC affrontent dans l'est du pays l'UPC, la faction à dominante peule de l'ex-Seleka.

Le MPC et RJ sont présents dans la zone et aurait voulu s'installer à Ngaoundaye, lieu stratégique aux confins du Tchad et du Cameroun. Dans cette zone passent les transhumants, peuls notamment, qui escortent en cette période de l'année les troupeaux de bovins vers la Centrafrique ou le Cameroun.

Selon plusieurs sources, c'est le MPC qui a mené cette incursion, avec ses alliés de RJ, un groupe armé local. Ils sont entrés à l'aube mardi matin et ont investi les bâtiments officiels ainsi que la mission catholique où ils ont volé de l'argent et des téléphones, selon une source religieuse. Les habitants se sont immédiatement enfuis dans la brousse selon des sources humanitaires.

