Deux conventions de prêt pour le financement de cette étape du projet signées hier à Yaoundé entre les parties camerounaise et chinoise

Le projet de construction du complexe industrialo-portuaire de Kribi vient de connaître un nouveau coup de pouce. Les financements de la phase 2 qui consiste essentiellement en l'extension du port actuel, ont été bouclés. Deux conventions de prêt ont été signées hier à cet effet à Yaoundé.

L'une portant sur un prêt préférentiel, l'autre sur un prêt concessionnel. Montant total, un peu plus de 415 milliards de F, représentant 85% de la somme estimée pour cette phase.

Louis Paul Motaze, ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire et Wei Wenhua, ambassadeur de la République populaire de Chine au Cameroun, au nom de China Exim Bank, ont scellé cet accord.

C'était en présence de Edgard Alain Mebe Ngo'o, ministre des Transports et de Patrice Melom, directeur général du Port autonome de Kribi, entre autres personnalités.

Dans le détail, le premier accord de prêt, dit préférentiel crédit acheteur, s'élève à plus de 547 millions de dollars US, soit environ 326,42 milliards de F, avec un taux d'intérêt de 2% par an, sur une durée de 20 ans.

Le second prêt, lui, est concessionnel et s'élève à un milliard de yuans, soit 89,4 milliards de F. Ces deux accords interviennent alors que la première phase du projet a été bouclée et livrée depuis plus de deux ans. Pour Louis Paul Motaze, même si le premier navire commercial n'a pas encore accosté à Kribi, cette deuxième phase à toute son importance.

« Les différents tests de sensibilité qui ont été faits ont démontré que les structures actuelles du port de Kribi seront saturées à l'horizon 2020, si l'économie du pays continue de croître au rythme actuel », a indiqué le ministre.

Ajoutant que la phase 2 « devenait incontournable et surtout son avènement avant 2020 inéluctable, afin que la demande additionnelle de trafics vienne trouver une offre conséquente en structures opérationnelles ».

Wei Wenhua, quant à lui, a souligné le pas important que marque cette signature de convention dans la finalisation du projet qui deviendra une plaque tournante dans le développement du Cameroun et de la sous-région, même au-delà. Le diplomate a donc souhaité que les différentes parties prenantes travaillent en bonne coordination pour la finalisation rapide du gigantesque projet.

En attendant le premier navire, les responsables du port de Kribi ne se tournent pas les pouces. « Il y a des activités qu'on fait dans les bureaux qui se voient moins que ce que le public souhaite, et c'est ce qui aboutit à des signatures de documents », a expliqué Patrice Melom.

Il affirme aussi que la révision annoncée de certains équipements dont les remorqueurs est une chose normale. En attendant les activités à plein régime, le Cameroun travaille à mobiliser les 68,5 milliards de francs de fonds de contrepartie.

Travaux à réaliser

Extension du linéaire de quai - Prolongement de la digue de protection de 675 m - Reconfiguration du chenal d'accès - Construction d'un terminal à conteneurs de 700 m de linéaire de quai dans la perspective de doubler les capacités actuelles - Fournir des équipements de manutention deux fois plus nombreux que ceux actuels - Réalisation de zones d'entreposage et de stockage (30 ha de terre-pleins) - Construction de bâtiments supplémentaires Durée des travaux : 42 mois Coût total : environ 484 milliards de F Source : MINEPAT, PAK