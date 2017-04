Cote d'Ivoire: Loi d'orientation agricole - Les acteurs du secteur veulent accélérer son application

La Côte d'Ivoire dans le cadre de sa politique agricole s'est dotée de la loi N°2015-537 du 20 juillet d'orientation agricole (Loaci).

« Plus d'une année après sa promulgation, force est de constater que sa mise en œuvre reste limitée », a indiqué, ce mercredi 5 avril 2017, à Grand Bassam, Dr Jonathan Gbédé, Associé-gérant de Jad'Ex (une entreprise d'expertise en matière de conseil et assistance technique, études et formation).

C'était à l'ouverture de l'atelier de réflexion, qui durera trois jours, sur la mise en œuvre de ladite loi en partenariat avec la Fondation Friedrich Ebert Stiftung (Fes).

« Plusieurs des mesures prévues restent inapplicables faute de décrets d'application. Tel est le cas de la création du conseil supérieur d'orientation agricole, véritable cheville ouvrière de la mise en œuvre », a fait remarquer Dr Gbédé.

Et d'ajouter : « Cette loi reste largement méconnue de plusieurs acteurs majeurs fortement impliqués dans sa mise en œuvre dont les agriculteurs, les collectivités territoriales, les institutions de formation et les établissements financiers, voire l'administration agricole déconcentrée ».

Plus précis, il a relevé qu'une quinzaine de dispositions de ladite loi ramènent à des décrets. Le but de l'atelier de Grand Bassam est donc de « réfléchir à faire exister ce qui doit permettre son application ». Mieux, il s'agit d'accompagner l'État dans la mise en œuvre de cette loi en faisant des propositions pour son application.

Dans une brève présentation de la Loaci, Dr Gbédé a souligné que cette loi a une portée indicative et qu'elle n'est pas contraignante. En fait, dira-t-il, c'est une loi de programmation.

Poursuivant, il a rappelé qu'elle instaure plusieurs thématiques, entre autres, l'organisation du secteur, la souveraineté alimentaire, la prévention et la gestion des risques, la santé publique vétérinaire, les facteurs de production, le foncier rural, la maîtrise de l'eau, les productions et maîtrise de l'énergie, les intrants et équipements agricoles, l'information et la formation, les marchés, le financement de l'agriculture, la fiscalité et parafiscalité ainsi que la politique d'investissement agricole.

Saluant l'organisation d'un tel atelier, Séraphin Konan Kouamé, chargé de programme à la Fes et représentant, le représentant-résident de Fes, Thilo Schöne, a indiqué qu'au-delà de la sensibilisation et de la vulgarisation de la Loaci, la présente rencontre ambitionne de faire des propositions concrètes et consensuelles susceptibles d'accélérer son application.

« La Fes qui émane du mouvement ouvrier à la pleine conscience de l'importance de la Loaci. Nous espérons que cette rencontre va apporter les connaissances nécessaires pour mieux appréhender l'ampleur des problèmes liés à sa mise en œuvre. Et permettre de mieux définir les lignes d'action stratégiques et pertinentes pour son accomplissement », a-t-il souhaité.