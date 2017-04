Togo: Le Centre de Santé « Maguy » est devenu une réalité

En 2016, le nombre de personnes suivies par l'Association est de 1414 dont 189 enfants et adolescents vivant avec le VIH et 1225 adultes, réparties sur toute l'étendue du territoire.

Les actions en projet sont la construction d'une maternité (pour réduire un tant soit peu la mortalité maternelle et néo-natale), une pharmacie (pour permettre aux patient de s'approvisionner en médicaments sur place), une buanderie (pour le maintien des linges en état de propriété(, un incinérateur (pour détruire les déchets des soins(, un laboratoire (pour les petites analyses et enfin la construction d'une salle de dépôt des corps après décès.

Ce sont Messeigneurs Dominique GUIGBILE et Jacques ANYULIDA qui ont béni le nouvel édifice suite à la coupure du ruban symbolique, en présence du Préfet de Tône et du Président de la Délégation Spéciale de la Commune de Dapaong.

164 758 845 F CFA, c'est le coût global de ce joyau, un Centre de Santé dénommé « Maguy » construit à Toumonne (Dapaong). Œuvre de l'Association Vivre dans l'Espérance dans le cadre du projet d'accompagner et de prendre en charge les personnes vivant avec le VIH et surtout les enfants infectés par ce virus.

