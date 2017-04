La 13è édition de la Coupe internationale Mohammed VI de karaté, placée sous le Haut-patronage de SM le Roi Mohammed VI et inscrite dans le calendrier Karate1-Premier League, aura lieu du 14 au 16 avril à Rabat, avec la participation de 600 karatékas.

La 13è édition de la Coupe internationale Mohammed VI de karaté, connaîtra la participation d'une quarantaine de pays et quelque 600 karatékas, dont 400 à 450 étrangers, ce qui en fait un très beau tournoi international, a indiqué mardi à Rabat, le directeur technique national de la Fédération royale marocaine de karaté et disciplines associées (FRMKDA), Hassan Fekkak.

Aux côtés de la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, les Emirats Arabes Unis, le Karaté Premier League au Maroc est devenu une des cinq étapes au monde, ayant le privilège d'être des phases qualificatives aux Jeux olympiques, et d'avoir le Ranking mondial pour les athlètes, a souligné M. Fekkak, lors d'un point de presse au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah.

"Que Rabat fasse partie de ces cinq étapes est un honneur et une reconnaissance du savoir-faire de la FRMKDA et du niveau mondial atteint par les karatékas marocains qui figurent actuellement parmi les meilleurs au monde", s'est-il félicité, notant que cette 13è édition devra s'inscrire dans la droite lignée des précédentes, où les karatékas nationaux ont brillé de mille feux devant les grosses pointures mondiales.

Lors de la dernière édition en avril 2016, les karatékas marocains (kata et kumité) avaient remporté 28 médailles (6 en or, 5 en argent et 17 en bronze), soit leur 8è victoire dans cette compétition.

La deuxième place au tableau final des médailles avait été occupée par les karatékas saoudiens, vainqueurs de 7 médailles (2 en or, 1 en argent et 4 en bronze). L'Italie a complété le podium (3 médailles: 1 en or et 2 en argent) suivie de la Slovaquie (2 médailles: 1 en or et 1 en argent).

Instauré depuis 2011 avec seulement deux tournois à Paris et Istanbul, le circuit Karate1-Premier League compte désormais cinq compétitions, à savoir l'Open de Paris (27-29 janvier), l'Open de Rotterdam (17-19 mars), l'Open de Dubaï (31 mars-2 avril), la Coupe internationale Mohammed VI et l'Open Halle/Leipzig en Allemagne (8-10 septembre).