Cameroun: Expropriation du domaine national - Le cas de la société Yavascalar Africa

L'entreprise est accusée de s'approprier frauduleusement le domaine national de l'Etat ; et d'avoir détruit plusieurs hectares d'ananas.

Des milliers de plants d'ananas détruits. A première vue, des engins lourds sont passés par ici et ont ravagé tout sur leur passage. Le spectacle qui se présente à Missolé II ce vendredi est désolent.

Des pertes se chiffrent à plusieurs millions de nos francs. Selon quelques riverains rencontrés, cette destruction des plants est le fait de la société Yavascalar-Africa.

« Ce sont ses engins qui ont détruit toutes ces cultures que vous voyez. Nous ne savons pas trop ce que cette entreprise veut faire ici», nous dit-on sans plus de précisions. Pour comprendre cette affaire qui défraie la chronique sur le côté gauche de l'axe Edéa-Douala, il faut remonter au 7 avril 2000.

Par arrêté préfectoral, faisant suite à la demande d'attribution en concession provisoire d'une dépendance du domaine national de deuxième catégorie à Missole II de Mme Marceline Pagbe, une commission chargée de l'examen de ce dossier s'était réunie le 14 avril 2000 pour ressortir la superficie exacte de cette dépendance de 13 hectares et plus.

Après le décès de Marceline Pagbe et suite au jugement d'hérédité rendu par le tribunal de premiers degrés d'Edéa, Joseph Mbongo a été désigné unique héritier et frère de la défunte. Depuis quelques années, Simon Pierre Nganno Feudjo, chauffeur demeurant à Douala exploite, dans le cadre d'un bail, une superficie de 2 hectares, de cette dépendance du domaine national où il a développé d'intenses activités agricoles à Missolè II Pk 36. Au cours de l'année 2015, celui-ci y a planté pas moins de 60.000 rejets d'ananas en cours de croissance.

Contre toutes attentes, dit-il, je suis importuné au quotidien par le directeur général de la société Yavascalar Africa qui, sans produire un document légal prétend avoir obtenu la concession du site sur lequel s'étend mon ananeraie.

A le croire, une évaluation en présence du délégué d'arrondissement d'agriculture de la place a été effectuée. « J'ai été invité à percevoir un montant que je conteste parce qu'il ne correspond pas à la réparation de la totalité de mon investissement.

« Lors du dernier entretien avec le directeur général de cette société, celui-ci m'a fait comprendre au téléphone que si je ne me rends pas à l'évidence, il usera de ses moyens et relations pour me contraindre à accepter l'offre.

Depuis quelques jours, je suis convoqué à la légion de gendarmerie où je suis en proie à des interpellations musclées et trafic d'influence » Joint au téléphone, Sylvain Kouakam, directeur de Yavascalar-Africa tente de justifier « le crime ».

« Dans le cadre d'un projet d'utilité publique, l'Etat attribue son terrain à qui il veut dans le cadre de sa mise en valeur. Dans le cadre d'utilité publique, le site a été identifié par les autorités pour implémenter le projet qui emploiera beaucoup de Camerounais. L'Etat a demandé à la préfecture de prendre toutes les dispositions qui s'imposent.

Quand on acquiert un site, on identifie ce qui s'y trouve comme biens. Cette phase a été faite. On a demandé au propriétaire du champ d'ananas de venir récupérer son indemnisation qui se chiffrait à deux millions huit cent mille Francs CFA », affirme-t-il.

Celui qui dit attendre une autorisation du chef de l'Etat qui sera matérialisée par un arrêté qu'il prendra, soutient mordicus que « les autres autorités administratives ont déjà donné leur aval.

Entre temps, celui-ci n'est pas passé. Il a continué à récolter et à planter. Le projet ne doit pas attendre. Il y a un bâtiment qui doit être construit sur ce site. Nous avons commencé le terrassement. L'Etat a tout simplement récupéré ce qui lui appartient pour le céder à quelqu'un d'autre.

Si le propriétaire estime qu'il est victime d'une injustice, il se doit de saisir les juridictions compétentes en la matière ». A suivre