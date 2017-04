Cameroun: Hugo Broos - « J'ai voulu mettre les pendules à l'heure »

L'ambassadeur de RCA, Martial Beti-Marace en visite dans la région de l'Est pour apprécier le travail fait… Plus »

Si les autres me veulent comme coach, ils doivent faire une proposition. Jusqu'à présent, il n'y en a pas. Je ne veux pas quitter le Cameroun, que ce soit clair pour tout le monde. Il est bien de terminer cet épisode et de se concentrer sur l'équipe ».

Tout le monde doit être conscient que l'on doit pousser le charriot du même côté et oublier nos propres intérêts. Tout a été dit et aujourd'hui, on peut se concentrer sur le plus important, le sportif. J'ai encore un contrat jusqu’en février 2018 avec le Cameroun.

Je trouvais et j'avais peur, avec ce qui s'est passé ce jour-là, que l'on retombe dans les problèmes d'avant. J'ai peut-être exagéré. J'ai peut-être humilié le peuple camerounais, mes excuses pour cela au peuple camerounais. Mais je pense que l'on a fait de grands efforts pour arriver où nous sommes. Nous demandons de plus grands efforts pour y rester.

