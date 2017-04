Depuis un certain temps, la classe politique congolaise semble ignorer l'objectif qui a généré le Dialogue sous sa double face. Soit, à la Cité de l'Union Africaine, sous la médiation d'Edem Kodjo, et au Centre Interdiocésain, sous l'égide des prélats catholiques.

Selon Clément Kitengye, il semble que ces derniers se fourvoient dans la conquête des intérêts privés et au positionnement politique, et ce, au détriment de la normalisation du processus électoral. En visionnaire et analyste patenté, Clément Kitengye Kisala, est monté au créneau pour recadrer le débat. Il pense que dans tout ce qu'ils font, ils doivent viser les élections.

A l'entendre, Clément Kitengye est parmi les personnes qui ont compris et intériorisé le message du Chef de l'Etat, hier, devant les parlementaires réunis en Congrès. Celui-ci a promis que les élections vont se tenir en R.D. Congo.

En politicien avisé, Clément Kitengye demande aux hommes politiques de se rappeler de leur devoir. Celui de la meilleure communication, non seulement des leçons sur la Démocratie et l'Etat des droits, mais aussi, du scrutin électoral. Ils les prient d'enseigner la paix et non la violence.

Au passage, ce grand homme politique a ramassé les questions brûlantes de l'heure. Il a parlé de la légitimité du pouvoir du Président de la République, de 2% restant au travail de la CENCO, a réagit par rapport au discours sur l'état de la Nation du Chef de l'Etat d'hier au Congrès, le qualifiant de remède absolu à l'impasse constatée par les Evêques. Il n'a pas pris position comme un homme de la rue.

Il l'a fait au regard de son envergure politique. Clément Kitengye Kisala est l'un des acteurs politiques chevronnés de la Majorité Présidentielle. Il est membre fondateur du CNC, Secrétaire National et membre du Bureau Politique du Congrès National congolais, parti cher à l'Honorable Pius Mbayu Mukala.

Finalement, Clément Kitengye, cadre de la Majorité Présidentielle et membre fondateur du CNC, est sorti de son silence. Ce dernier ne signifiait qu'il ignorait. Cependant, il faut parler au moment précis et dans les circonstances précises.

A l'en croire, il estime que la meilleure solution à ce que certains qualifient de crise en RDC, c'est la tenue des élections. Il convie à cet effet les politiciens de la MP tout comme de l'Opposition, de se focaliser sur les scrutins et non sur le partage des postes.

La RDC a déjà eu a organisé des élections. Elle est à sa troisième expérience. Cela ne pourra jamais empêcher quelques difficultés. Il a aussi souligné que sa famille politique est prête pour aller aux élections, car, il y a quelques temps, la MP avait lancé la Centrale électorale.

C'est déjà un grand signe d'après lui. En plus, le Chef de l'Etat s'est personnellement montré engager pour un aboutissement heureux du processus électoral crédible, transparent et apaisé.

"Il ne sert donc à rien de distraire la population, au lieu de se focaliser sur les élections, pour l'envoyer dans la rue. D'ailleurs, comme Homme de paix, le Raïs a convoqué les concertations nationales, les Dialogues 1 et 2, toujours dans le but de baliser le chemin devant conduire aux élections.

Pendant que la voie est aplanie, l'application de ces arrangements est bloquée parles manœuvres dilatoires d'une frange de la classe politique qui tient à arracher le pouvoir par voie insurrectionnelle", a-t-il fait savoir.

Il fonde ses déclarations sur la Déclaration de la MP faite le 30 mars dernier en réaction à la sortie médiatique du Rassemblement, accusant le Raïs d'avoir l'intention de retarder et de bloquer la normalisation du processus électoral.

Quant à la réflexion non fondée et sans source, selon laquelle, toutes les institutions à mandat électif souffrent d'illégitimité, Clément Kitengye a fait savoir que, l'institution Président de la République tire sa légitimité de l'article 70 al.2 de la Constitution qui stipule: « à la fin de son mandat, le Président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau Président élu».

Par là, il voudrait faire comprendre que le Président de la République est légitime et qu'il deviendra illégitime le jour où, il y aura un nouveau Président. Donc, le Secrétaire National du CNC recadre Marcel Utembi et les autres qui pensent que la légitimité de Kabila vient de l'Accord du 31 décembre 2017, tout en ignorant même qu'il y a l'Accord du 18 octobre 2016 qui est en vigueur.

S'agissant du mode de désignation du Premier Ministre et de la Présidence du CNSA, Clément Kitengye croit que le Président de l République a tranché. Il a agit d'autorité et il s'est assumé.

Il justifie sa position par le fait qu'il est impossible de se mettre autour d'une table pour discuter sur une question qui est réglée par la Constitution.

«On ne discute jamais sur le mode de désignation tant que la Constitution, que tous prétendent défendre, prévoit autre chose. Tout le monde n'a qu'à se référé à l'article 78 de la Constitution, dont la lecture approfondie ressort la question du pouvoir discrétionnaire" a-t-il souligné.