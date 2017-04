Le président Joseph Kabila a justifié sa « présence » mercredi 5 avril 2017 devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en Congrès au Palais du peuple par sa volonté de présenter au peuple congolais et aux institutions de la République l'état de la nation, la marche à suivre pour matérialiser les recommandations de l'accord de la Saint Sylvestre, améliorer le vécu quotidien des Congolais et baliser l'avenir de la République démocratique du Congo (RDC).

Joseph Kabila a affirmé que la situation macroéconomique du pays avec son chapelet d'inflation ronge le pouvoir d'achat des congolais.

Esquissant la situation politique, il note qu'avec l'échec de la mise en œuvre de l'Accord politique du 31 décembre 2016 notamment, sur le mode de désignation du Premier Ministre et la question du président du CNSA, lui a imposé le devoir de consulter la classe politique et de nommer un Premier Ministre dans les 48 heures qui suivent.

Enfin, Kabila a déclaré que la situation sécuritaire au Kasaï, avec les terroristes de Kamwina Nsapu l'a conduit à installer un état-major dans l'espace Grand Kasaï.

Joseph Kabila a promis d'améliorer les conditions sociales des fonctionnaires en augmentant les salaires via les réformes. Il s'agit de la réforme sur la maîtrise des effectifs et sur la maîtrise de la masse salariale.

Il a estimé qu'avec les économies dégagées par les réformes engagées, le gouvernement prochain pourra améliorer les conditions sociales des fonctionnaires de l'État, en réaffectant les économies dégagées aux salaires des agents de l'État.

Ce qui paraît comme une promesse, peut ne pas rencontrer l'assentiment des fonctionnaires. C'est d'autant plus les menaces de grève qui sont suspendues comme une épée de Damoclès par les fonctionnaires qui veulent une solution immédiate à leurs problèmes sociaux.

Le Gouvernement pourra ainsi disposer, selon Kabila, des outils solides pour stabiliser, de manière pérenne et structurelle, la situation économique en cours, avant d'inverser définitivement la tendance préoccupante actuelle car, l'amélioration de la situation sociale de populations, en dépend.

C'est à ce niveau qu'il a rappelé à la jeunesse le démarrage de la mise en œuvre effective des politiques appropriées promises en novembre 2016 en vue de la réinsertion socio-économique.

Il s'est appuyé sur la promotion de l'entrepreneuriat local à travers les mesures susmentionnées de soutien au secteur privé ainsi que l'entrée en vigueur de la Loi sur la sous-traitance aux PME et PMI locales qui constituent des opportunités qu'il a saisies pour absorber le chômage.

"Parallèlement à ces efforts qui créeront plusieurs milliers d'emplois, les entreprises du portefeuille de l'Etat ont été instruites de privilégier, dans le cadre de leur plan de redressement, la résorption du chômage des jeunes".

Ce, avant d'ajouter sur cette épineuse question du sociale : "quant aux agents et fonctionnaires de l'Etat, civils et militaires, le processus engagé de l'amélioration de leurs conditions de vie sera poursuivi, grâce aux réformes relatives à la maîtrise des effectifs et de la masse salariale, permettront en dernier ressort, la réaffectation des économies réalisées, aux réajustements progressifs de leurs traitements".