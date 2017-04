Congo-Kinshasa: Qui succèdera à Badibanga ? - Kabila chambarde et fonce !

Il y était attendu et il s'est adressé à la nation, hier, par le biais des Députés… Plus »

Le Parlement, insiste-t-il, devra, dans l'entretemps, examiner et adopter la loi organique y afférente, pour donner à cette nouvelle institution, ses vraies marques. Dans la foulée, il a félicité la CENI, pour la refonte du fichier électoral et les préparatifs des élections dont les échéances fixées doivent, selon lui, être respectées.

L'option est levée. L'Accord du 31 décembre 2016 doit, désormais, être appliqué. Mais, comment et avec qui ? Là aussi, le Chef de l'Etat s'est montré direct, incisif et ouvert, dans sa démarche.

Maintenant qu'on attendra encore un nouveau Premier Ministre, celui-là comme, d'ailleurs, ses deux prédécesseurs, se donnera à son tour, trois à quatre mois, avant de soumettre au Parlement, son propre budget adapté à la situation de crise morose, d'érosion monétaire, de marasme économique et, surtout, des exigences des prochaines élections et des imprévus sécuritaires.

Badibanga, arrivé aux affaires, le 17 novembre 2016, avec un gouvernement nommé au grand soir du 19 décembre 2016, et investi, le 23 décembre, aura pris plus de trois mois, pour préparer son ébauche de budget qu'il s'apprêtait, du reste, à déposer cette semaine, n'eût été le coup de semonce d'hier, au Congrès.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.