« Think tanks d'Afrique et l'appel en faveur de l'industrialisation dans l'Agenda 2063 et l'Agenda 2030 ».… Plus »

«Nous nous réjouissons de cette opération car, elle renforce notre ancrage en Côte d'Ivoire et plus largement notre identité africaine.

«En tant qu'acteur qui contribue à la protection sociale de la population ivoirienne et qui dispose de capacités financières générées par la collecte des cotisations sociales, notre investissement au sein du groupe industriel panafricain Eranove répond à trois objectifs: promouvoir l'actionnariat ivoirien, mobiliser l'épargne disponible au profit du développement économique et social de la Côte d'Ivoire et générer des dividendes en vue d'améliorer la qualité des prestations servies à nos assurés sociaux », a fait remarquer Denis Charles Kouassi, directeur général de la Cnps.

