Cote d'Ivoire: Les architectes ivoiriens ont désormais leur salon

L'autre faiblesse, c'est que cette relation n'était pas basée sur un contrat écrit et que la répartition des dividendes n'était pas à la dimension des promesses (10% contre 50%). « Pour nous, Archibat n'existe plus, il n'y a plus de confusion à faire ».

Après le salon, une cellule sera ouverte au siège pour recevoir la population car l'architecte a rôle d'utilité publique et ses actions n'ont aucun but lucratif.

« Nous serons au centre de tout et surtout à l'écoute de tout le monde. Nous serons 'agressifs' à l'égard de tout le monde pour amener les uns et les autres à s'approprier l'architecture ».

Les architectes de Côte d'Ivoire ont décidé de créer et d'organiser, tous les deux ans, un salon de l'architecture et du bâtiment dans lequel ils seront à 100% acteurs. Dénommé « L'Architecte », ce salon se tiendra, pour sa première édition, du lundi 2 octobre (le premier lundi du mois étant consacrée à la Journée internationale de l'architecte) au 8 octobre 2017. Le thème est : « L'architecte, du rêve à la réalité ».

