Ile Maurice: Sursis pour les déracinés du Métro Express

Certains ont accepté la compensation qui leur avait été offerte. Mais une trentaine d'habitants n'était pas d'accord et n'a pas déménagé. Selon une source autorisée au ministère, c'est la première lettre envoyée en 2014 qui est la cause de toutes les confusions.

«La construction ne va pas commencer demain. Nous aurons le temps de trouver une solution pour tous.» Au ministère des Insfrastructures publiques, on se veut rassurant, expliquant que la date butoir du 6 avril n'est plus d'actualité. C'est en effet demain que ceux dont les maisons se trouvent sur le tracé du métro express devaient déménager.

«Mo latet fatigé.» Assise dans son salon, Zaitoune Allabux, qui vit avec sa fille Bilkiss depuis le décès de son époux, ne cache pas son amertume. Sa vie s'est retrouvée chamboulée le jour où elle a reçu une lettre du ministère du Logement et des terres lui demandant de libérer sa maison au plus tard le 6 avril.

