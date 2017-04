Les stocks de blé devraient augmenter de 2,5 pour cent pour atteindre 246,6 millions de tonnes, tandis que les stocks de maïs devraient vraisemblablement chuter de 4 pour cent pour atteindre les 207 millions de tonnes, grâce notamment à des prélèvements importants en Chine et aux Etats-Unis. Les réserves mondiales de riz devraient rester globalement stable et atteindre les 170 millions de tonnes.

La production mondiale de riz devrait augmenter d'1,0 pour cent pour atteindre les 504 millions de tonnes, tandis que de plus en plus de plantations en Inde et en Indonésie et de meilleurs rendements au Brésil et en Chine devraient plus que largement compenser les baisses survenues ailleurs, y compris celles dues à la sécheresse au Sri Lanka.

En revanche, la production totale de céréales secondaires en 2017 devrait augmenter pour atteindre un nouveau record de 1 353 millions de tonnes, grâce notamment à une forte hausse de la production au Brésil et en Argentine et à une relance de la production en Afrique du Sud, suite à la sécheresse de l'année précédente.

L'Indice FAO des prix du sucre a chuté de 10,9 pour cent pour atteindre son plus bas niveau depuis mai 2016, face à la faiblesse de la demande d'importations et à l'entrée prévue de larges réserves brésiliennes de sucre sur les marchés mondiaux.

Les cotations d'huile de colza et de tournesol ont elles aussi baissé, en raison de prévisions faisant état d'une disponibilité plus importante que prévue.

Copyright © 2017 Food and Agriculture Organization of the United Nations. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.