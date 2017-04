Ile Maurice: John McAreavey - «Il y a des gens qui savent qui sont les coupables»

Le pays devance l'Afrique du Sud et le Kenya en ce qui concerne la croissance des salaires réels. Celle-ci s'est… Plus »

Faites que l'île Maurice soit plus sûre pour tout le monde en venant avec des informations que vous pouvez détenir et dont nous avons besoin. Venez dire la vérité.»

Pour finir, nous avons rencontré le Premier ministre et nous lui avons remis personnellement une lettre lui faisant part de notre position et de notre détermination de rendre justice à Michaela.

(NdlR : Me Dick Ng Sui Wa a alors ajouté que les familles McAreavey et Harte ont fait une requête aux autorités concernées pour que le surintendant de police Daniel Monvoisin collabore à l'enquête.

Ensemble, nous pouvons rendre justice à Michaela. Claire, Marc et moi-même reviendrons à Maurice. Nous avons la détermination, l'énergie et les ressources pour revenir ici aussi souvent que nécessaire que ce soit la semaine prochaine, le mois prochain, l'an prochain ou dans dix ans. Nous ne baisserons pas les bras aussi longtemps que personne ne réagit au meurtre brutal de Michaela.

Nous sommes dépendants des autorités mauriciennes, de la presse et du public en général. Nous avons besoin du soutien et du courage des Mauriciens pour n'importe quelles informations. Avril 2017 marque le début d'une nouvelle procédure.

Six ans plus tard, quels sont vos espoirs que justice soit faite ?

Je communiquerai à la police toute information ou soupçon que je détiens et que je pense pourrait être pertinent à l'enquête. Et cela s'applique à tout le monde ici et à travers Maurice. Si vous avez un quelconque soupçon, je fais un appel à votre conscience, à votre coeur de fournir les détails à la police. Que cela vient de moi ou de n'importe qui, le but est de rendre justice à Michaela.

Nous devons placer notre confiance dans tous les Mauriciens et pas uniquement dans les autorités. Nous pouvons venir avec notre énergie, notre détermination ou encore offrir une récompense, mais le plus important, c'est que nous avons besoin des Mauriciens.

Après la libération des deux suspects (NdlR : les deux ex-employés de l'hôtel Lux* Grand Gaube, Avinash Treebhowon et Sandip Moneea) en 2012, une nouvelle enquête a été ouverte par la police et un dossier a été soumis au Directeur des poursuites publiques (DPP).

