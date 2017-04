Ile Maurice: Troubles de l'audition - Policiers et seniors se font dépister

Les déficiences auditives non prises en charge ont un coût annuel, à l'échelle mondiale, de 750 milliards de dollars, selon l'Organisation mondiale de la santé.

Un coût qui aurait été probablement plus bas si les dépistages précoces étaient plus fréquents. D'où le bienfondé de For a better hearing, une campagne nationale de dépistage gratuite de la santé auditive, lancée par la clinique Rogan, qui a lieu à travers le pays. Les personnes concernées sont les officiers de police et les membres du troisième âge.

«Cette campagne est une bonne chose et doit être développée davantage», nous déclare l'artiste Vaco Baissac lors du lancement de la campagne, le 18 mars, qui a vu la participation de 250 policiers.

Et mardi dernier, plusieurs officiers, accompagnés de leurs proches, se sont rendus à la clinique Rogan pour la deuxième séance de cette campagne. L'établissement, opérationnel depuis 2015, est spécialisé dans les traitements ORL (relatifs aux maladies de la tête et du cou et, spécialement, celles de l'oreille, du nez et de la gorge).

«Nos cinq sens sont importants, en particulier l'ouïe. Tous les jours, nous devons être à l'écoute des gens et bien les comprendre. Il est donc primordial que notre audition soit bonne pour pouvoir bien servir le public», déclare l'inspecteur Christian Éric Augustin.

Selvee Mardaymootoo, policière affectée au poste de police de Roches-Bois, abonde dans le même sens : «Nous sommes exposés à divers bruits, comme ceux du trafic. Il est vital de savoir s'il y a un problème.»

Et afin de déterminer la présence de toute anomalie, l'exercice commence par un petit... interrogatoire ! «Nous procédons d'abord par un questionnaire qui permettra de détecter des signes éventuels de perte auditive», explique Jailesh Raggoo, responsable de la campagne For a better hearing de la clinique Rogan à Rose-Hill.

Selon notre interlocuteur, l'évaluation se base sur les habitudes du participant dans son environnement. Si ce dernier répond par l'affirmative à quatre questions sur dix, une investigation plus approfondie est requise.

Le participant sera alors dirigé vers la salle d'examens du Dr James Jackson, audiologue. Deux types d'examens y sont réalisés. «Ils ont pour but de vérifier la qualité de l'audition, ainsi que le fonctionnement du tympan à l'aide d'un audiomètre et d'un tympanomètre», indique-t-il.

Après ces tests, si une anomalie est détectée, les soins appropriés seront proposés au participant. C'est notamment le cas de la mère d'Aysha Rahimbaccus.

«Ma mère a un problème aux deux oreilles. Nous avons beaucoup de mal à communiquer. Nous sommes venues pour ce checkup et espérons qu'elle aura les meilleurs soins possibles», confie la policière.

La campagne de dépistage devrait s'étaler sur une année. Deux autres séances sont prévues, le 9 avril, à l'école Surtee Soonee à Port-Louis, et le 10 avril, à celle d'Idriss Goomany à Plaine-Verte. Il est également prévu que la campagne soit étendue à Rodrigues et à Agaléga.