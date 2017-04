Togo: La Banque mondiale accorde 65 millions de dollars de financements

'Notre institution est prête à dégager des moyens supplémentaires pour aider le Togo à répondre aux besoins les plus pressants en matière de lutte contre la pauvreté et le partage de la prospérité', a précisé M. Diop.

L'objectif est de lutter contre les épidémies et aider les équipes sanitaires à mieux se préparer pour la surveillance et la prise en charge des maladies, humaines et animales.

Le second projet porte sur l'emploi des jeunes vulnérables (PEJV) d'un montant de 9 milliards, également un don. Il touche les jeunes âgés entre 15 et 35 ans.

Il vise à renforcer l'accès des plus défavorisés aux infrastructures de base et aux filets sociaux en droite ligne avec le PUDC (programme d'urgence de développement communautaire).

Trois accords de financement d'un montant de 65 millions de dollars, soit 39 milliards de Fcfa ont été signés mercredi à Lomé entre le vice-président de la Banque mondiale, Makhtar Diop et Sani Yaya, le ministre de l'Economie et des Finances.

Copyright © 2017 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.