La réalisation de complexes d'abattage de grande capacité, la modernisation des exploitations agricoles par la mécanisation et l'intensification des cultures céréalières, légumineuses et maraîchères, revêt également une grande importance, a-t-on également souligné à la DSA.

En aval de la transformation, le conditionnement est, lui aussi, confronté à un manque à combler. Le déficit en sacs (8 millions d'unités), sacs en jute (2 millions), sacs en filet (7 millions) et caissettes pour fruits est, à ce titre, on ne peut plus révélateur.

Quelque 3 millions qx de pomme de terre auxquels il y a lieu d'ajouter 1,5 million qx de fruits et 200 000 qx d'agrumes peuvent, ainsi, être transformés respectivement en confiture, jus et chips (appelés aussi pomme chips).

Dans ce cadre, des unités assurant la transformation de produits agricoles tels la pomme de terre, les agrumes et les fruits s'avèrent plus que nécessaires pour absorber le surplus de production.

Avec un volume de production agricole qui a presque quadruplé en l'espace de 15 ans, passant de 4,80 millions qx en 1999-2000 à plus de 18 millions qx durant la saison 2015 (soit une évolution de plus de 380 %), il est évident que les capacités de stockage sous froid doivent être augmentées, a soutenu M. Saâdi.

