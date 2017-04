Guinée: Foutah pour un 3e mandat? "Nous n'avons jamais parlé de ça", dément Hady Barry

Hady Barry a indiqué que signe de l'ouverture de son mouvement, plusieurs ministres ressortissants de la Haute Guinée ont adhéré. "Foutah Fi Fow et fow Fi Foutah" table à moins termes à rassembler plus de 10 mille membres.

Les gens ont le sentiment que le Foutah n'est pas au cœur du pouvoir. Le Foutah a beaucoup de besoins. Il faudrait qu'on dise au pouvoir que nous sommes présents, nous sommes là. On est prêt à vous accompagner pour ce besoin là. C'est comme ça qu'on gagne. Ce n'est pas interdit, c'est ce qu'on appelle de lobbying, ça se fait en France et partout", a-t-il ajouté.

L'initiative de ce mouvement est selon lui partie d'un constat amère de la marginalisation du Foutah dans la réalisation des projets gouvernementaux. "Nous pensons à tort ou à raison que le Foutah est perçu comme un peu en retrait de la vie administrative pour de considération politique. Aujourd'hui quand on dit Foutah on sait quel est le parti qui est dominant.

Depuis quelques jours, des bruits courent sur les intentions de "Foutah Fi Fow et fow Fi Foutah" ou "Foutah pour tous et tous pour Foutah" un nouveau mouvement politique qui entend étendre l'influence du RPG dans cette région.

