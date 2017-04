Guinée: Labé - Un ancien ministre des mines porte atteinte à l'environnement

Ancien ministre des mines , Ahmed Kanté s'est érigé en fossoyeur de la nature en modifiant le lit du "Bendekouré" cours d'eau traversant la partie Ouest de la ville de Labé et où il a construit un majestueux édifice.

Les faits n'avaient suscité jusque là l'intérêt d'aucune des autorités de Labé est ce par solidarité ou zèle ?nul ne le sait encore.

Allé au constat ,l'ingénieur Ibrahima Kaba responsable régional de l'aménagement du territoire connu pour sa franchise a constaté :

« un citoyen est entrain d'agresser la rivière ,il a modifié le lit du cours d'eau dans un petit canal en béton et une hauteur qui lui permet en cas de cru d'augmenter.

Ensuite, il a fait une grosse clôture pour traverser le lit du cours d'eau de remblayage même à l'intérieur, c'est purement anormal, une telle agression de l'écosystème risque même de perturber la climatologie au niveau de Labé,ça c'est un cours d'eau important »

Saisi en sa qualité d'autorité en charge de la protection de l'environnement Alpha Ibrahima Barry s'est presque vu forcé à citer certains risques qu'une telle pratique peut faire peser sur le quotidien des citoyens,à contre cœur il a furtivement fait le devoir :

« l'eau en aval du pont peut s'accumuler sur le soubassement et bloquer le passage ,il peut aussi arriver que l'eau fasse ceder le pont lui même »

Dans la suite de ses propos le zèle du technicien apparait clairement et son visage partisan à la cause de l'ancien ministre est visible comme le nez au milieu du visage et là où il devait ordonné l'arrêt des travaux il opte pour des propositions hésitantes :

« j'aurai proposer au propriétaire d'envoyer des techniciens de haut niveau pour ne pas porter atteinte à l'environnement » conclut -il .

Revenant à la charge l'ingénieur Ibrahima Kaba lui a émis l'ordre d'arrêter les travaux avec la précision que les plus concernés par la situation sont les services de l'environnement car ce genre de cas relève de leurs prérogatives.

Le problème est plus profond qu'on ne l'imagine encore croit on savoir surtout que dans l'entourage direct du gouverneur de région l'un de ses hommes de confiance Ouremba Traoré en connaissance des risques que les actes de l'ancien ministre font peser à la nature et aux citoyens de Labé .