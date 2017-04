Mauritanie: Le vote négatif des 33 sénateurs nous cause-t-il ces 4 grands préjudices ?

document

Le 1er Préjudice est la dépense des 6 milliards d'Ouguiyas du Budget de l'Etat au référendum, le Président s'étant vu obligé de se référer l'article 38 de la constitution qui stipule clairement son pouvoir discrétionnaire de solliciter la consultation du peuple par référendum," pour toutes les questions d'importance nationale".

Le second préjudice est le risque d'avoir un vote négatif au referendum contre la création de Conseils régionaux (une revendication personnelle que je réclame depuis 42 ans / voir mon mémoire de l'ENA en 1975) : Les conseils régionaux doivent permettre une décentralisation économique au profit des communes.

Etant donné que dans la matinée du Vendredi 17 Mars 2017, le vote surprise du Sénat a brouillé les cartes à la Présidence pour provoquer au pays un 3éme et 4éme préjudice aux populations relatif aux programmes de réformes de l'Education, et des agricultures fluviales et d'Oasis , objet de mon audience, qui seront relégués au second plan ou envoyés aux calendes grecques :.

La réforme de l'Education consiste à engager un Projet pilote ( parental et départemental de 24 collèges regroupés en une unité) du Système pédagogique Oughoul El Ouahatt de Maaden El Ervane, le plus performant du monde, du fait qu'il va assurer à court terme l'implantation, par effets multiplicateur, sur tout le territoire national d'un enseignement secondaire parental gratuit, intensif de 2300 h/an (au lieu de 700h/an) réducteur du cursus secondaire à 3 ans de 6900 h (au lieu de 4900 h en 7 ans) qui assure un taux d'admission au Bac scientifique de 90% (au lieu de 10% en 7ans) , réducteur des coûts publics et parentaux de l'Education de plus de 80%.

La faisabilité du système a été démontré par l'existence de plusieurs de cadres (médecins, professeurs d'Universités ingénieurs, pilotes... ) en activité qui ont bénéficié du système de 1994 à 2008 et les statistiques comparatifs d'admission au Bac attestés par le Ministère de l'Education qui font ressortir un total d'admis durant 10 ans (1998 à 2008) chaque année supérieur au total des admis des 3 lycées publics réunis de Chinguetti, Ouadane et Aoujeft) sans que le Lycée Oughoul El Ouahatt de Maaden El Ervane ne suscite un appui d'une boîte de craie ou heure de professeur de l'Etat et ou des Parents d'élèves.

Systéme novateur créateur de dizaines de milliers de doctorants scientifiques en bas âges (19 ans) immunisés de l'extrémisme et créateurs d'emploi.

En matière d'Agriculture fluviale le Président a entendu l'itinéraire technique pour créer une production du riz au Delta du Trarza équivalente à 3 fois nos besoins alimentaire et à un coût compétitif par rapport à la concurrence asiatique.

Tout comme il a entendu avec attention particulière comment l'Etat peut sauver la production des 2000 tonnes de légumes en pourriture à Maaden El Ervane et le sauvetage des 50.000 à 500.000 palmiers d'Atar victimes de la sécheresse à effets de créer des Oasis modernes teleirrigués par les énergies renouvelables de 20 millions de palmiers dans les zones 4AMESSAGU? Inchiri, Boulenouar et Zouerate au profit de dizaines de milliers de jeunes.

Si oui que dire aux 33 sénateurs du principe fondamental du droit ? qui énonce : « A tout dommage réparation ».

Nouakchott le 4 Avril 2017

Cheikhany Ould Sidina, Maire de Maaden El Ervane