Burkina Faso: Le Premier ministre tunisien à Kosyam

Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu en audience, le mercredi 5 avril 2017 à Ouagadougou, le Premier ministre tunisien, Youssef Chahed. Le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays a été au centre des échanges avec le chef de l'Etat.

La Tunisie veut renforcer sa coopération bilatérale avec le Burkina Faso. C'est ce qui est ressorti de l'audience que le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a accordée au Premier ministre tunisien, Youssef Chahed, le mercredi 5 avril 2017 au palais de Kosyam. Présent au Burkina Faso pour une visite d'amitié et de travail, le Premier ministre tunisien, Youssef Chahed, est allé passer en revue, avec le chef de l'Etat, les domaines de coopération entre les deux pays. « J'ai transmis au président du Faso les salutations de son homologue et frère de la Tunisie.

Nous avons également discuté de relations excellentes entre la Tunisie et le Burkina Faso et surtout les potentialités et le devenir de nos deux pays face aux défis communs que nous affrontons », a indiqué Youssef Chahed. Pour lui, son pays et le Burkina Faso ont plusieurs défis en commun à savoir la lutte contre le terrorisme et la contrebande, le développement économique, la réussite de la transition politique. « La transition démocratique qu'a vécue le Burkina Faso, nous l'avons aussi vécue en Tunisie depuis quelques années avec énormément de similitudes. C'est pourquoi nous avons exprimé notre souhait de hisser le niveau des relations bilatérales entre le Burkina Faso et la Tunisie en matière économique, d'échange, d'assistance technique et de renforcement de capacités dans des domaines variés », a affirmé le Premier ministre tunisien.

Il a ajouté que la coopération entre les deux pays est surtout axée sur la santé, l'éducation, le bâtiment, l'agroalimentaire, la transformation des denrées alimentaires. A entendre Youssef Chahed, les résultats de la commission mixte entre les deux pays tenue à Tunis au mois d'octobre 2016 ont également été abordés dans les échanges avec le président du Faso. « Nous sommes très confiants et motivés, pour l'avenir, à réussir et à élever le niveau des relations entre les deux pays », a soutenu le Premier ministre tunisien, Youssef Chahed.