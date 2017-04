Burkina Faso: Coopération bilatérale - L'axe Ouaga-Tunis se consolide

La visite d'amitié et de travail de deux jours du Premier ministre tunisien, Youssef Chahed, au Burkina Faso, a été couronnée, le mercredi 5 avril 2017, par la signature d'un communiqué final témoignant de l'engagement des deux pays à renforcer leur coopération.

Les relations de coopération entre la Tunisie et le Burkina Faso ont connu un coup d'accélérateur, ces dernières 48 heures, avec la visite d'amitié et de travail du Premier ministre tunisien, Youssef Chahed. Ce séjour, effectué les 4 et 5 avril 2017, a permis au chef du gouvernement tunisien et à son homologue burkinabè, Paul Kaba Thiéba, d'aborder et de renforcer les questions ayant trait à la coopération bilatérale (santé, formation professionnelle, agroalimentaire... ), et d'examiner les sujets d'intérêt régional et international. Le communiqué final des travaux, tel que livré par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l'Extérieur, Alpha Barry, au terme de la visite, en donne la quintessence. Sur le plan de la coopération bilatérale, les deux chefs de gouvernement se sont réjouis de la tenue, en septembre 2016 à Tunis, de la 7e session de la grande commission mixte Tunisie-Burkina, sanctionnée par la signature de dix accords dans divers domaines.

Ils se sont également félicités de la suppression du visa d'entrée dans leurs pays respectifs et de l'ouverture d'une représentation diplomatique tunisienne permanente à Ouagadougou la même année. La nouvelle ambassade tunisienne au Burkina, sise à Ouaga 2000, a d'ailleurs été inaugurée à la faveur de la visite de Youssef Chahed. Les deux chefs de gouvernement ont aussi salué la « tenue régulière » des rencontres entre les hommes d'affaires tunisiens et burkinabè devant permettre la croissance substantielle des flux commerciaux entre leurs pays. Preuve de cette dynamique enclenchée, un forum économique Burkina-Tunisie a été organisé en marge du séjour de Youssef Chahed.

Cette rencontre, qui a permis aux opérateurs économiques des deux pays de nouer des partenariats fructueux, a abouti à la signature de quatre accords de coopération entre institutions et organisations des secteurs privés tunisien et burkinabè. Sur le plan régional et international, Paul Kaba Thiéba et son hôte ont fait le tour des questions liées au développement, à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme.

Sur ce point, ils ont réaffirmé que la lutte contre l'extrémisme et le radicalisme religieux nécessite la conjugaison des efforts en vue d'assurer le développement humain et de préserver l'identité culturelle des peuples. Après la lecture du communiqué final, qu'ils ont signé conjointement, les deux chefs de gouvernement ont dressé un bilan de la visite de Youssef Chahed face à la presse. « Cette visite a permis de dynamiser réellement les relations entre la Tunisie et le Burkina. Sur le plan politique, nous avons pu encore vérifier la convergence des positions de nos deux pays quant à la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et la contrebande.

Sur le plan économique, nous avons posé les jalons d'une véritable coopération économique et commerciale, avec l'ouverture d'une ambassade au Burkina, la mise en place de lignes aériennes (... ) », a déclaré Youssef Chahed. Il n'a pas aussi passé sous silence les acquis dans le domaine de la coopération technique, avec notamment le doublement du nombre de bourses tunisiennes accordées aux étudiants en formation professionnelle à partir de 2018. Le Premier ministre burkinabè est tout aussi satisfait de la visite de son homologue de Tunisie. « Cette visite a été un très grand succès, parce qu'au-delà des perspectives économiques, financières, et d'investissements, et des avancées en matière de coopération dans divers domaines ; le plus important, ce sont les valeurs du développement, de la liberté et de la justice que nos deux pays partagent », a réagi Paul Kaba Thiéba.

Pour lui, les valeurs citées vont constituer le socle des relations futures entre la Tunisie et le Burkina. En provenance du Niger, à la tête d'une forte délégation de sept ministres et de 80 hommes d'affaires, le Premier ministre tunisien a quitté Ouagadougou pour Bamako, où son périple prend fin.