Burkina Faso: Assemblée nationale - La Tunisie et le Burkina Faso affermissent leurs liens

Dans le cadre de sa visite au Burkina Faso, le Premier ministre tunisien, Youssef Chahed, a été reçu par le président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo. C'était le mercredi 5 avril 2017 à Ouagadougou, au cours d'une audience. Selon le Premier ministre tunisien, les échanges ont porté sur les relations «fraternelles et historiques» qui existent entre le Burkina Faso et la Tunisie. Pour lui, il s'agit de réviser les potentialités et les domaines possibles pour développer davantage les relations économiques et commerciales.

Le Premier ministre tunisien a souligné l'existence d'une volonté politique entre les deux pays de hisser les relations à un niveau plus haut. M. Chahed a, par ailleurs, échangé avec le président de l'Assemblée nationale sur les différents domaines de la coopération que sont la santé, les infrastructures, l'éducation, les ressources hydrauliques et les secteurs dont la Tunisie dispose d'une expertise importante. «Nous voulons, à travers un échange gagnant, faire fructifier les relations entre nos deux pays», a-t-il affirmé. Le Premier ministre tunisien a remercié M. Diallo pour la disponibilité et l'accueil reçu au Burkina Faso.