Madagascar: Neypatraiky Rakotomamonjy - Soutien « sans faille » à Claudine Razaimamonjy

Comme son confrère, Rivo Rakotovao, secrétaire général du parti au pouvoir, le HVM (Hery Vaovao ho an'i Madagasikara), Neypatraiky Rakotomamonjy, ministre des Postes, des Télécommunications et du Développement Numérique (MPTDN) offre également son soutien à Claudine Razaimamonjy.

En effet, à titre de rappel, cette conseillère spéciale du président de la République, Hery Rajaonarimampianina, a été arrêtée lundi dernier au Palais des Sports et de la Culture Mahamasina par des éléments de l'Emmoreg et du bureau indépendant anti-corruption (Bianco). Des enquêtes sont en cours et produiront bientôt leurs fruits mais en attendant, Claudine Razaimamonjy ne sera pas lâchée par ses pairs.

Selon Neypatraiky Rakotomamonjy, coach de la Région Ihorombe, « la politique implique comme dans une équipe sportive, une fraternité et une solidarité sans faille envers les siens et notamment dans les moments difficiles ». Pour ce ministre et membre du HVM, le soutien qu'il va accorder à Claudine Razaimamonjy sera « sans faille quelle que soit la portée et la teneur des affaires ». Par ailleurs, comme l'avait souligné Rivo Rakotovao, Neypatraiky Rakotomamonjy estime que les « les méthodes d'arrestation sont assez choquantes ».