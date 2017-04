Ile Maurice: Commission de la drogue - Les 17 voyages et jackpots touchés par un colporteur intriguent

Il a d'abord dû s'expliquer au sujet de son gagne-pain. Ayant débuté comme colporteur, le témoin a expliqué avoir plus tard étendu ses activités à l'étranger. 17 voyages en Chine et plusieurs autres en Afrique du Sud, au Mozambique et à Madagascar ont intrigué Paul Lam Shang Leen, président de l'instance. Le nom de Jibraan Khudurun a alors surgi. Ce dernier avait été le premier témoin à la reprise des travaux de la commissionn fin février. Tayub Oozeerally a expliqué être associé en affaires à ce dernier, ayant voyagé ensemble en plusieurs occasions. De plus, il a répondu que Jibraan Khudurun utilise un numéro de téléphone en son nom, notamment pour communiquer avec un détenu de Melrose.

