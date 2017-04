Ile Maurice: Landscope Mauritius - Des indemnités de Rs 574 000 à Claude Wong So

Le préavis d'un mois de Claude Wong So, en tant que Chief Executive Officer (CEO) de Landscope Mauritius, a expiré mardi 3 avril.

Son contrat a été résilié le 7 mars, car il ne voulait pas que son salaire soit réaligné sur celui des deux autres CEO, Naila Hanoomanjee et Koomaren Chetty. Le Conseil d'administration a ainsi décidé de résilier son contrat le 3 mars, avec un préavis d'un mois. Landscope Mauritius a calculé les salaires et les prestations acquises de Claude Wong So au prorata. Du coup, l'ancien CEO devrait toucher Rs 574 297 51 comme indemnités. C'est ce que révèlent des documents en possession de l'express.

Le salaire de Wong So était de Rs 275 150. Les allocations de chauffeur s'élevaient à Rs 20 000. Rs 20 000 sont attribuées au Travel Grant, Rs 15 000 aux allocations de téléphone et Rs 20 000 aux Entertainment Allowances. Soit Rs 63 663 au prorata. Ses congés annuels, qui sont 100 % remboursables, reviennent à Rs 124 485. Quant à ses congés maladie, ils sont remboursables à 50 %, soit un montant de Rs 62 242. Toutefois, l'avis du conseil d'administration est sollicité pour valider le montant final.

Par ailleurs, il est stipulé dans le contrat de travail de l'ex-CEO que les gratifications seront payées à la fin de chaque année du contrat. Landscope Mauritius note que dans ce cas précis, la seconde année du contrat de Claude Wong So n'a pas été complétée. Le bonus de fin d'année sera accordé si l'employé est toujours salarié au 31 décembre.

Cependant, à travers un courrier daté du 24 mars 2017, Claude Wong So a fait remarquer que les gratifications et le bonus de fin d'année doivent être payés au prorata. De plus, pour un véhicule de la compagnie mis à sa disposition, il a dû payer Rs 72 000, excluant la taxe, pour que les sièges soient recouverts de cuir. L'ex-CEO a recommandé à Landscope Mauritius de lui rembourser les coûts au prorata.

Face à ces recommandations, le comité d'administration s'est tourné vers Me Ravind Chetty pour des conseils légaux sur les gratifications et le bonus de fin d'année. À la lumière de ces conseils, il a été décidé que les rémunérations et les prestations incluant les gratifications et le bonus de fin d'année jusqu'au 6 avril seront calculés au prorata.

L'express a tenté d'avoir une réaction de Claude Wong So. Mais il est resté injoignable.