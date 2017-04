Ile Maurice: New-Grove - Un musicien tué avec une arme tranchante

Joy Beni avance que Jean-Phillipe Jean était un homme tranquille. «Li ti travay lotel. Li rant tar. Parfwa so bann kamarad ti pé vinn fer répétision», poursuit le propriétaire de la maison. Jean-Philippe Jean vivait avec sa grand-mère et sa fille de 8 ans qui souffre d'un handicap.

«J'ai appelé Jean-Phillipe pour lui dire qu'il y avait un incendie chez lui. Mais il ne répondait pas. J'ai entretemps dit au voisin d'appeler les pompiers», relate Joy Beni. D'ajouter qu'il a ouvert la porte d'entrée, qui n'était pas fermée à clé, pour se diriger vers la chambre de la victime. «Kouma difé-la pé komans tégn, mo trouv enn lékor», lâche-t-il. C'est là, dit-il, qu'il a compris que c'était son locataire... La police de Rose-Belle, les limiers de la Criminal Investigation Division de la localité, la Dog Section Unit, les éléments du Scene of Crime Office et la Major Crime Investigation Team ont été mandés sur les lieux.

