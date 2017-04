Cameroun: Lions indomptables - Après la tempête...

Au lendemain de l'apaisement prôné par les acteurs à la suite des évènements de Bruxelles, il faut dès à présent penser aux prochaines échéances.

Tout est donc rentré dans l'ordre. Des excuses du sélectionneur national Hugo Broos et des « incompréhensions » évoquées lors des incidents de Bruxelles, selon le président de la Fédération camerounaise de football, Tombi à Roko. Et voilà le scandale de ces derniers jours, au sein des Lions indomptables, plus ou moins oublié. Du moins, la réunion tripartite ministère des Sports et de l'Education physique-Fecafoot-Hugo Broos, mardi dernier, a prôné avant tout l'apaisement. Pas de décisions fortes ou de tsunami. Même si on pourrait avoir des sanctions dans les prochains jours.

Dans tous les cas, le mal a déjà été fait et il s'agit désormais de tirer les leçons de cet épisode venu ternir l'image des champions d'Afrique. S'agissant de l'équipe justement, les Lions indomptables peuvent reprendre leur marche en avant. En espérant bien sûr que les évènements du mois de mars dernier n'auront pas d'incidence lors des prochaines échéances. Il s'agit pour le sélectionneur national, qui a rassuré l'opinion sur ses intentions de poursuivre avec le Cameroun, de se remettre au travail. La Fecafoot a clairement fait savoir qu'elle souhaitait continuer sur la même dynamique avec le technicien Belge. La défaite en amical contre la Guinée, 2-1, est passée inaperçue mais elle a certainement été l'occasion de noter des manquements à combler.

Il va falloir bâtir un groupe solide, avec un banc de touche capable de répondre aux attentes. En ligne de mire, il y a la première journée des éliminatoires de la CAN 2019 en début juin mais surtout, la Coupe des confédérations au courant du même mois, en Russie. Dans la foulée, il faudra se plonger dans les qualifications de la coupe du monde 2018, avec un important choc en août prochain contre le Nigeria, qui déterminera certainement l'avenir du Cameroun dans cette compétition. C'est dire que le staff a du pain sur la planche et qu'il est plus que jamais temps de tourner la page de ce Bruxellesgate.