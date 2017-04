Afrique de l'Est: Intégration sous-régionale - Le Kenya et l'Ouganda bientôt liés par une route

La Banque africaine de développement annonce le déblocage d'une enveloppe de 151 milliards de F pour la construction d'une voie terrestre reliant les deux pays.

La Banque africaine de développement (BAD) annonce le déblocage d'une enveloppe de 253 millions de dollars, environ 151 milliards de F, destinée au financement d'un projet de construction d'une route entre le Kenya et l'Ouganda. Ledit projet devra lier à terme les localités de Kapchorwa-Suam, côté ougandais et Suam-Kitale, côté kényan. De part et d'autre de la frontière, les autorités saluent l'approbation de ce financement qui devra contribuer à la réduction de la durée de voyage d'un peu plus de 5h30 mn à 2h sur cet itinéraire long de 118 km.

Cette route devra faciliter et redynamiser les échanges commerciaux entre les deux Etats. Du côté de la BAD, l'on salue la mise en œuvre de ce projet présenté comme intégrateur pour la sous-région. Côté ougandais, l'infrastructure sera financée à 89% du coût total et côté kényan à 88%. «Cette intervention entre aussi dans la ligne de la stratégie décennale de la Banque africaine de développement, en contribuant à l'intégration des pays de l'Afrique de l'Est, en améliorant la qualité de la vie et en fournissant des facilités socio-économiques pour les populations de la zone concernée», a affirmé Amadou Oumarou, directeur des infrastructures, des villes et du développement urbain à la BAD.