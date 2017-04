Ethiopie: Croissance et développement - Le soutien de la Banque mondiale

L'institution financière a annoncé mardi l'octroi d'un prêt de plus de 385 milliards de F à Addis- Abeba.

Améliorer la qualité de vie des Ethiopiens. C'est l'objectif commun des autoritéséthiopiennes et de la Banque mondiale qui tablent sur un prêt de plus de 385 milliards de FCFA. Cet argent devrait servir à l'amélioration de la fourniture en eau potable dans le pays, le renforcement des circuits de distribution et la compétitivité des industries éthiopiennes. « L'argent est destiné à réduire les risques pour la santé liés à l'eau et à l'assainissement, qui affectent de manière disproportionnée les pauvres. Cette opération soutient les deux objectifs de la Banque mondiale de mettre fin à l'extrême pauvreté et à promouvoir la prospérité partagée », a déclaré dans un communiqué Wambui Gichuri, responsable de Water Global Practice à la Banque mondiale.

Du reste, selon la Banque mondiale, la fourniture en eau sûre et fiable, l'amélioration de l'assainissement et de l'hygiène est vitale pour l'amélioration du bien-être et de la productivité des citoyens. A contrario, une mauvaise eau et un mauvais assainissement constituent un frein au développement des personnes et une cause majeure de retard de croissance chez les enfants. Le nouvel appui de la Banque mondiale vient en tout cas renforcer le programme de développement urbain du second Plan éthiopien de croissance et de transformation.

Celui-ci concerne les centres urbains qui sont au cœur du développement économique, mais qui souffrent encore d'un grave déficit en infrastructures. Le gouvernement éthiopien entend corriger le tir et s'active parallèlement pour créer des emplois et renforcer l'offre en logements. L'Ethiopie entend ainsi se mettre en conformité avec ses engagements internationaux, notamment en ce qui concerne les Objectifs de développement durable (ODD) 6 et 11 sur l'eau et l'assainissement pour tous et pour les villes, respectivement.