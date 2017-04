Cameroun: Mayo-Danay - Un homme se suicide à Datchéka

L'ambassadeur de RCA, Martial Beti-Marace en visite dans la région de l'Est pour apprécier le travail fait… Plus »

Les motifs qui auraient conduit le sexagénaire à mettre fin à ses jours demeurent mystérieux pour ses voisins et sa famille. A cause de ce geste inattendu et surprenant, son épouse est obligée aujourd'hui de s'occuper de huit enfants dont un nourrisson de six mois. Informés de la situation, les éléments de la brigade de gendarmerie de Datchéka, accompagnés d'un personnel du centre médical d'arrondissement se transportent sur les lieux et ouvrent une enquête. Le corps a été remis à la famille qui a procédé à l'inhumation.

