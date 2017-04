Cameroun: Effort de carême - Caritas au chevet des démunis

L'organisation catholique a lancé une opération de collecte des dons allant jusqu'au 6 mai prochain. Soucieux du bien-être des personnes dans le besoin, les évêques du Cameroun à travers la fondation Caritas, lancent un « cri de cœur » aux âmes de bonne volonté pour une collecte de fonds.

Cette opération caritative vise le financement du programme de solidarité en faveur des populations pauvres et vulnérables. Ils sont enfants, jeunes, orphelins, personnes âgées, veuves, Camerounais ou étrangers et vivent toutes sortes de difficultés : pauvreté, maladie, chômage, abandon, déplacement, soif, faim, injustices, etc. Ils seront bénéficiaires de la sollicitude de leurs prochains mieux lotis.

A cet effet, un dîner de charité sera organisé le 29 avril prochain aux Cascades du Mfoundi dès 19h. Les fonds collectés serviront au financement des projets de la fondation évalués à un peu plus de 1,120 milliard de F.

Soit près de 251 millions de F pour le projet d'urgence et d'aide aux personnes en difficulté ; et plus de 870 millions de F pour celui de lutte contre le chômage, la protection de l'enfance et de la personne vulnérable.

La Fondation Caritas créée en 1971 par les évêques du Cameroun, couvre tout le pays. Elle compte plus de 100 000 volontaires et bénévoles.

Elle excelle notamment dans l'éducation à la charité et à la générosité communautaires. L'aide, l'assistance et le secours d'urgence aux pauvres et personnes vulnérables est l'autre volet des activités que mène cette association de bienfaisance.

Dans son agenda, figurent en priorité, les axes majeurs de réponse aux urgences et au développement dans les domaines relatifs à l'accès à l'eau potable dans le Grand Nord et à l'Est, à l'encadrement des enfants et des jeunes.

Cette opération culminera le 6 mai par la célébration d'une messe pontificale à 10h en la Basilique Marie-Reine-des-Apôtres de Mvolyé.

Grâce à votre générosité, vous permettrez à la Fondation de financer son programme de solidarité », indique Mgr Jean Ozga, évêque de Doumé/Abong-Mbang et président de la fondation Caritas Cameroun.