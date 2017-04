Cameroun: Riposte contre la polio - Plus d'un million d'enfants vaccinés

L'ambassadeur de RCA, Martial Beti-Marace en visite dans la région de l'Est pour apprécier le travail fait… Plus »

Ceci, sans compter les 2 378 mobilisateurs et les 3 802 superviseurs des vaccinations, ni les forces de défense et de sécurité qui ont encadré cette campagne de vaccination. Une synergie d'actions qui a permis d'administrer la dose de vaccin à plus d'un million d'enfants ciblés.

A côté des humanitaires, on a noté la forte implication des autorités administratives avec à leur tête, Midjiyawa Bakari, le gouverneur de la région de l'Extrême-Nord qui a même organisé des réunions de sensibilisation auxquelles ont participé des organisations à base communautaire et autres réseaux d'associations féminines.

Une réussite à mettre à l'actif, non seulement des humanitaires, mais aussi des mobilisateurs sociaux. Pour ce qui est des humanitaires, en l'occurrence l'UNICEF et l'OMS, ils ont mis à disposition des appuis techniques qui ont permis de bien conduire cette campagne de vaccination.

