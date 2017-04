Cameroun: Pathologies graves - Un navire médicalisé bientôt au pays

L'ambassadeur de RCA, Martial Beti-Marace en visite dans la région de l'Est pour apprécier le travail fait… Plus »

La mission d'enregistrement des malades est co-organisée par le ministère de la Santé publique et celui de la Promotion de la femme et de la Famille. Le navire appartient à une ONG internationale appelée Mercy Ships. Il est actuellement à Cotonou d'où il partira pour le Cameroun.

Les patients visés, selon les explications fournies par Ihong III, viendront prioritairement des couches sociales défavorisées. Ils devront simplement être Camerounais et avoir été recensés par une mission médicale qui sillonnera plusieurs villages des dix régions du Cameroun pour apprécier la gravité de la maladie et enregistrer les personnes éligibles aux soins. Le recensement se fera dans les centres de santé de la localité visitée par la mission.

Puis a suivi un point de presse. Naseri Paul Bea était entouré de deux personnes ressources, Ihong III et Georges Nko'Ayissi, désignées par le Premier ministre, chef du gouvernement pour informer et sensibiliser le public sur l'importance de l'événement.

