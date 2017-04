Madagascar: Inégalité des genres - « Des hommes et des femmes » à l'IFM

« Des hommes et des femmes » exhorte la société à réagir sur les violences basées sur le genre.

Le film documentaire « Des hommes et des Femmes » traitant de l'inégalité des genres, sera projeté demain à 14h30 à l'Institut Français de Madagascar, dans le cadre du « Projet Imagine ». La projection sera suivie d'un débat et l'entrée est gratuite.

Réalisé par Frédérique Bedos, le film permet d'avoir un aperçu global et saisissant des droits des femmes à travers le monde.

Les acteurs sociaux malgaches, les hommes et les femmes sont d'ailleurs conviés à réfléchir sur le sujet, car contrairement aux idées reçues, l'égalité des genres profite à toute la société et intègre même les leviers de développement économique.

D'autant plus que l'égalité des genres à Madagascar, relève encore d'un long combat, tant dans les pratiques que dans les mentalités.

Les femmes et la paix.

La reconnaissance des droits des femmes joue un rôle important dans la « construction » de la paix. En effet, les femmes donnent la vie. Fers de lance de l'éducation, elles transmettent également les valeurs aux enfants, qui sont l'avenir de ce monde.

Si leurs droits sont pleinement reconnus, elles exerceront leurs rôles avec plus d'efficacité et l'espoir d'une « génération capable de paix » devient possible.

Quand on sait que la pauvreté et les violences basées sur le genre concernent 70% de femmes (et des filles par extension) dans le monde, l'on se rend compte que la question du genre est un véritable mal gangrénant la société et les carcans religieux et culturels y sont pour quelque chose.