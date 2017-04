Madagascar: Harty Andriambelo - A l'escale artistique avec ses amis !

Certaines de ses compositions seront dévoilées pendant la soirée. Selon toujours ses propos : « Aujourd'hui je prends un peu plus de temps à composer et à jouer mes propres œuvres. Qui sait, j'arriverai peut être à sortir un petit album ». En attendant, rendez-vous est pris à l'Escale artistique Andohanimandroseza ce soir pour de la bonne musique à volonté ;

Entouré de plusieurs de ses amis, Andry Michael Randriantseva au clavier, Andry Sylvano à la batterie, Philippe Blin au saxophone/flûte/Ewi, il va faire voyager tous ceux qui seront du rendez-vous dans son monde musical où règne en maître le jazz. « Nous allons jouer des standards de jazz qui vont bien évidemment être réarrangés et joués à notre manière », affirme le jeune musicien. « Nous allons jouer une musique plus adéquate à cette atmosphère romantique qui colle plus avec le décor de l'Escale Artistique », préciset-il.

