Madagascar: Inquiétude sur la préparation des élections à venir

On peut revenir aussi sur les nouvelles dispositions de la constitution qui stipulent que le président doit démissionner soixante jours avant l'élection et son intérim est assuré par le président du Sénat. Beaucoup de questions doivent être résolues durant ces mois à venir.

Tout d'abord, l'établissement des listes électorales est loin d'être achevée. On recense actuellement 9 800 000 électeurs sur une population de 25 millions d'habitants dont la moitié au moins a plus de 18 ans.

Le temps qui reste avant ce rendez-vous crucial est relativement court et il n'est pas trop tard d'interpeller les autorités pour que les règles soient respectées et qu'elles permettent à la population d'exprimer son choix.

