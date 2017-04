Cote d'Ivoire: Accusé d'avoir organisé une AG illégale - Bamba Cheick explique et attaque

Pour Bamba Cheick, sa fédération, au vu des résultats sportifs obtenus, mérite mieux que d'être traitée de la sorte. Il a appelé la grande famille du taekwondo à plus de vigilance et à s'éloigner des manœuvres dont le seul dessein de créer une crise futile dans la communauté des taekwondoins.

«Le comité directeur de la FITKD déclare être en droit d'attendre du CNO-CIV la même considération et le respect que son président et la communauté des taekwondoins ivoiriens lui ont toujours témoigné », a martelé le conférencier.

Il a également fait savoir que c'est à cette même occasion que sa candidature a été souhaitée. Le président Bamba Cheick a regretté tout de même «qu'une structure comme le CNO-CIV se laisse manipuler par les rumeurs non fondées et des dénonciations anonymes».

Pis, a-t-il continué, Mahan Bruno, l'huissier qui a supervisé l'AGO, a été aussi accusé par le CNOCIV de ne pas être un huissier «assermenté». Alors que, a justifié Me ODAN, ce dernier est à jour de ses cotisations à la Chambre nationale des huissiers de Côte d'Ivoire et détient une carte professionnelle.

