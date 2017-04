La Première Dame, Dominique Ouattara a reçu en audience M. Jean-Claude Kouassi, ministre de l'Emploi et de… Plus »

200 emplois directs ont été créés depuis la pose de la première pierre de la brasserie en septembre 2015. L'utilisation du riz en complément du malt d'orge dans la fabrication de la bière « Ivoire » contribuera au développement de la filière rizicole dans le pays. Heineken était représenté par Mme Charlene Heineken-de Carvalho et M. Michel de Carvalho, membre du Conseil d'Administration de Heineken Holding. Brassivoire, c'est 51% pour Heineken et 49% pour CFAO.

La brasserie produira 1,6 million d'hectolitres par an. Brassivoire commercialise depuis le mois de novembre 2016 la bière « Ivoire », qu'elle distribue sur le territoire ivoirien avec les marques Heineken et Desperados.

« Elle constitue une étape majeure dans notre stratégie régionale et démontre que l'Afrique reste pour nous un territoire d'opportunités et d'avenir. », a-t-il ajouté.

Toute chose qui permet non seulement d'aider les agriculteurs ivoiriens mais aussi participent du développement de la filière rizicole en Côte d'Ivoire. Peu avant, le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, a souligné que cette usine va générer des recettes pour l'économie ivoirienne. « La Côte d'Ivoire attire les investisseurs étrangers.

Selon lui, cette brasserie affiche l'ambition de la Côte d'Ivoire d'aller à l'émergence avec un environnement institutionnel, économique et juridique favorable. « Cette usine permet de consolider la position du secteur privé et dénote de la libéralisation continue de l'environnement des affaires.

Pour Duncan, c'est l'une des plus modernes en Afrique de l'ouest qui vient renforcer le tissu économique industriel de la Côte d'Ivoire et confirmer le leadership de ce pays dans cette région du continent.

Un autre pas vers l'émergence économique de la Côte d'Ivoire. Ainsi pourrait-on qualifier l'avènement de l'usine Brassivoire, dont l'inauguration a eu lieu ce 05 avril, à la nouvelle zone industrielle d'Abidjan, au Pk 24, en présence du vice-président, Daniel Kablan Duncan et du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. Fruit de la joint-venture Heineken et Cfao, cette brasserie ultramoderne a nécessité un investissement de plus de 100 milliards FCFA.

