«Il faut bien distinguer entre une enquête effectuée par un journal et une enquête menée… Plus »

Karamchund Durbarry et Hassen Beeharry lancent ainsi un appel au ministre de la Santé pour qu'il revoie sa décision car, comme tous deux le soulignent, ce sont les habitants des circonscriptions numéros 12,13 et 14 qui se sentent lésés. «Comptons-nous moins que ceux des autres circonscriptions ?»

«C'était un plus de savoir qu'on pouvait toujours s'y rendre en cas d'urgence. Nous avons eu pas mal de cas où les gens tombaient malades dans la nuit et ils bénéficiaient de soins rapidement», dit Shabnaz.

«L'hôpital Jawaharlal Nehru est saturé. Un malade y patiente en moyenne une heure avant de recevoir des soins», renchérit, pour sa part, Hassen Beeharry. De leur côté, Yousouf Saumtally, un retraité, et sa fille Shabnaz trouvent que la Médiclinique leur garantissait un peu plus de tranquillité d'esprit.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.