La cité du Cavalier rouge, à l'instar des autres communes du Burkina Faso, connaît un problème foncier sans précédent. Les maires qui se sont succédé, ont chacun tenté de résoudre le problème, mais sans succès. Peut-être que cette fois, le problème sera résolu par le conseil municipal dirigé par Maurice Mocktar Zongo qui, depuis le début du mois de mars, a pris son bâton de pèlerin pour faire le tour des 10 secteurs que compte la commune.

Objectif : inviter la population à se rallier à la stratégie du conseil municipal pour régler pour une bonne fois ce problème qui crée de nombreux mécontents. Le dernier tour de ses assemblées générales, était le 31 mars 2017, dans les secteurs 3, 4 et 7 de ladite commune.

Normalement, chaque Koudougoulais, par rapport au nombre de parcelles dégagées, pouvait avoir un terrain pour abriter sa famille. Malheureusement, avec l'arrêt de lotissement, il y a de cela plus d'une dizaine d'années, la situation a échappé à la mairie avec la complicité de certains conseillers.

Conséquences, on assiste à une occupation anarchique de toutes sortes : - vente illégale de parcelles non attribuées et sans PV occupées par la population de façon illicite,

- réserve de CSPS occupée au secteur n°4,

- des propriétaires terriens sans parcelles.

Autant de cas accumulés qui nécessitent une prise au sérieux du problème en vue de le régler et promouvoir le vivre-ensemble dans la cité du Cavalier rouge.

C'est pourquoi, en attendant les actions du gouvernement pour régler ce problème foncier sur l'ensemble du territoire national, le conseil municipal de Koudougou a décidé de prendre déjà les dispositions pour faciliter sa résolution. Ce, en tenant compte des conclusions des enquêtes menées par les conseils municipaux précédents.

C'est dans ce sens que le maire a parcouru les 10 secteurs que compte la commune pour échanger avec les populations lors d'une assemblée générale, où chacun était libre de dire ce qu'il sait et ce qu'il pense de la situation actuelle des terrains à Koudougou.

C'était, en effet, l'occasion pour la mairie d'expliquer sa stratégie aux populations et de leur dire ce qu'elle attend d'elles pour la résolution dudit problème. Les assemblées générales tenues aux secteurs 4 et 3, ont permis aux différents intervenants de parler sans langue de bois et de saluer la démarche du conseil municipal.

Pour Beringtoré Yaméogo, un habitant du secteur 4, ce sont les conseillers municipaux qui ont été à la base de cette situation.

Et au Kassou Naaba d'ajouter : « A l'époque, il y avait des zones où la mairie nous a fait croire que ce sont des réserves. A notre grande surprise, on voit des gens qui viennent construire et qui confient qu'ils en sont attributaires avec des documents de la mairie à l'appui.

Face à cette situation, moi-même, j'ai construis deux maisons sans papiers. » Même si l'ensemble des intervenants, lors de ces assises sur le foncier, ont dénoncé les mauvaises pratiques des conseils municipaux passés, le maire a signifié que sa démarche est simple et vise à réparer et non à faire le procès de qui que ce soit.

Ainsi, il a invité les populations à se rallier à la stratégie du conseil municipal pour résoudre le problème. C'est pourquoi, dit-il, chaque citoyen doit refuser de payer un terrain sans papiers, en un mot stopper les investissements anarchiques.

« Ne laissez plus les gens construire sur des terrains qui ne les appartiennent pas. Dès que vous constatez un cas, prenez contact avec la mairie », a-t-il indiqué.

Par ailleurs, il a invité la population à suivre la voie de la légalité pour obtenir une parcelle, selon la réglementation en vigueur. « Dans le cas contraire, le conseil municipal considère que cette parcelle fait partie du patrimoine de la commune », a-t-il dit.

C'est un bilan satisfaisant que M. Zongo a tiré de ces sorties sur le terrain, dans la mesure où la délégation a été bien reçue dans les différents secteurs par la population. A cela s'ajoute, la qualité des échanges qui se sont déroulés dans un langage franc.