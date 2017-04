Gabon: Ministres de la République ou... de la famille ?

Or, même si un membre d'un gouvernement détient un mandat électoral dans sa circonscription d'origine, il est déplorable que dans plus de 50% des sollicitations dont il est l'objet pour des demandes d'aide, il regarde avec une attention soutenue, les fiches établies par le protocole de son cabinet, et ne sélectionne pour l'éligibilité à ses largesses, presqu'en exclusivité, celles des originaires de son village ou de sa contrée dont il reconnaît bien évidemment les noms.

Les horaires habituels d'un ministre feraient blêmir le commun des mortels, qui ne comprendrait pas qu'un chef d'un rang aussi élevé, qui est assuré de se faire obéir en levant juste le petit doigt, s'impose encore de rester à son bureau de travail, pendant des heures qui paraissent interminables. Au point de sembler oublier famille, amis, loisirs et repos. Les conseils des ministres eux-mêmes, au cours desquels on débat des questions sensibles relatives à la vie de la nation, semblent relever de l'épopée. Généralement commencés en milieu de matinée, ils s'étirent sans discontinuer jusqu'en fin d'après-midi, ou au soir tombé.

Copyright © 2017 Infos Plus Gabon. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.