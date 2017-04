Gabon: Un contact chaleureux aide un malade à vite guérir

Libreville — Lorsqu'un malade se présente dans un centre médical chez nous, le personnel supposé l'accueillir brille généralement par des comportements très répréhensibles. En effet, s'il ne tombe pas sur quelqu'un qui est collé au téléphone à la réception, lequel n'a cure du pourquoi il se trouve là avant tout, c'est sur quelqu'un d'autre absorbé par le tricotage d'un napperon, ou toute autre pièce de couture, érigée fort malheureusement en priorité inaliénable.

Par contre, 'le médecin qui se montre amical, chaleureux et rassurant avec son patient, obtient vraiment de merveilleux résultats', affirmait le Timesde Londres. De même, des chercheurs des universités de York, Leeds et Exeter en Angleterre, qui sont parvenus qui sont parvenus à cette conclusion : « Les praticiens qui s'efforcent à entretenir une relation chaleureuse et amicale avec leurs patients, qui les assurent que bientôt ils iront mieux, obtiennent de meilleurs résultats que ceux qui consultent de manière impersonnelle, formelle et parfois hésitantes'.

En Suède, une étude a montré que les patients 'se rétablissent plus rapidement et se disent plus satisfaits, lorsqu'ils sont soignés par un médecin qui les assure qu'ils vont aller mieux, et qui donne la possibilité de poser des questions sur leur état de santé, et passe quelques minutes supplémentaires avec eux'.

Pourtant tous les médecins du monde prêtent le serment d'Hyppocrate comme gage de leur engagement permanent de soigner sans condition et en toute circonstance, toute personne affectée par la maladie. Pourquoi donc cette disparité dans la façon de faire des nôtres?